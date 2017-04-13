





KOCAMAN FİLLE CANLI YAYIN YAPTI







Stüdyoya polis arabası geldi, uçak indi. Bununla da kalmayan Anlı dev bir Afrika filiyle canlı yayın yaptı. Müge Anlı, tanıttığı bu arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle izleyenlerine ilginç bir deneyim yaşattı.







kaynak:haberler