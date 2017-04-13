MÜGE ANLI, KOCAMAN AFRİKA FİLİYLE CANLI YAYIN YAPTI
Arttırılmış gerçeklik teknolojisini izleyenlerine tanıtan başarılı sunucu Müge Anlı, dev bir Afrika filiyle canlı yayın yaparak herkesi şaşırttı.
KOCAMAN FİLLE CANLI YAYIN YAPTI
Stüdyoya polis arabası geldi, uçak indi. Bununla da kalmayan Anlı dev bir Afrika filiyle canlı yayın yaptı. Müge Anlı, tanıttığı bu arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle izleyenlerine ilginç bir deneyim yaşattı.
kaynak:haberler
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