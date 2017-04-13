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müge anlı, kocaman afrika filiyle canlı yayın yaptı

MÜGE ANLI, KOCAMAN AFRİKA FİLİYLE CANLI YAYIN YAPTI

Arttırılmış gerçeklik teknolojisini izleyenlerine tanıtan başarılı sunucu Müge Anlı, dev bir Afrika filiyle canlı yayın yaparak herkesi şaşırttı.

Tarih : 13 Nisan 2017, 16:49
Puan Ver : Müge Anlı, Kocaman Afrika Filiyle Canlı Yayın Yaptı(5/10)7




KOCAMAN FİLLE CANLI YAYIN YAPTI



Stüdyoya polis arabası geldi, uçak indi. Bununla da kalmayan Anlı dev bir Afrika filiyle canlı yayın yaptı. Müge Anlı, tanıttığı bu arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle izleyenlerine ilginç bir deneyim yaşattı.



 



kaynak:haberler








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