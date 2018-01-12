MÜGE ANLI, CİBUTİ'DE DÜNYAYA GELEN GENCİN BABASINI BULDU
Kayıpları bulması ve cinayetleri çözmesi ile adından söz ettiren Müge Anlı'nın namı ülke sınırlarını aştı. Ünlü sunucu, Cibuti'de dünyaya gelen gencin babasını buldu.
Cibuti'de dünyaya gelen ve 27 yıldır babasını arayan Sabrina bugün babasına kavuştu. DNA testinin açıklanmasıyla birlikte gözyaşlarının hakim olduğu stüdyoda köklerini aramak için İstanbul'a geldi.
DNA TESTİ YAPTIRMAYI KABUL ETTİ
27 yaşında olan ve Fransızca bilen Sabrina'nın DNA testi sonucu merakla bekleniyordu. Yıllar önce Sefayi Kaya, Cibuti'ye çalışmak için gitmişti. O dönem Sabrina'nın annesiyle aşk yaşayan Sefayi Kaya, çocuğunun olduğunu bilmiyordu. Canlı yayına çıkan Sefayi Kaya, DNA testi yaptırmayı kabul etti.
DNA TESTİ SONUCU BUGÜN AÇIKLANDI
DNA testi sonucu bugün canlı yayında açıklandı. Duygusal anların yaşandığı programda Sabrina, yeni ailesine kavuşmuş oldu. 3 ablası olan Sabriye en çok kardeş hasreti duyduğunu söylemişti. Aynı zamanda Sefayi Kaya, Sabrina'yı nüfusuna geçireceğini söyledi.
Kaynak: haberinburada
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