Müftülere nikah kıyma yetkisi veren madde kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda 'Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İstanbul ili Eyüp ilçesinin adının Eyüpsultan Olarak Değiştirilmesi ve Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi.

Müftülere nikah kıyma yetkisinin verildiği Kanun Tasarısı'nın altıncı maddesi kabul edildi.

5 EKİM'DE KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM İçişleri Komisyonu'nda 5 Ekim'de kabul edildi. Tasarının en dikkat çeken maddesi ise müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesiydi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen kanun tasarısının müftülere nikah kıyma yetkisi veren 6'ncı maddesi kabul edildi. Kabul edilen tasarı Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

TASARIDA YER ALAN DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

Tasarının getireceği diğer değişiklikler de en az müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesi kadar dikkat çekici.

İşte tasarıda yer alan diğer değişiklikler:

Aile kütükleri tek bir kayıt altında tutulacak, vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve yerleşim yeri adresleri elektronik ortamda kayıt altına alınacak.İkamet izni verilen yabancılar, bakanlıkça kimlik numarası verilerek yabancılar kütüğüne kaydedilecek.Doğum bildirimleri sağlık kuruluşlarında yapılabilecek. Yasa tasarısı ile müftülere de nikah kıyma yetkisi verilecek.Eyüp isminin 'Eyüpsultan' olarak değiştirilmesinin öngörüldüğü tasarıya göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacını karşılamak üzere bin 600 kadro ihdas edileceği ifade edildi.

Kaynak: haberinburada