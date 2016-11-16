

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İhracat Zirvesi 2016'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.







Bakan Müezzinoğlu, bir soru üzerine, kıdem tazminatında gelinen son duruma ilişkin şu bilgileri verdi:







"1 Ocak itibarıyla kıdem tazminatına geçilecek diye bir düzenleme yok. Kıdem tazminatı fonunun kurulmasıyla ilgili çalışmalar var. Bakan olduğum dönemden baktığımda, 1975'te yasal düzenleme yapılırken, kıdem tazminatı fonu kurulmasını da yasa önermiş. 41 yıllık bir konu. 2017'de çözebilirsek, 41 kere maşallah demeyi arzu ediyoruz.



Çözme gayretimiz var, çalışmalarımız var. Bu da özellikle işçinin hak ve hukukunu koruyabilmek adına, işverenin de hesabını, kitabını sağlıklı yapabilmesi adına önemli bir düzenleme olacak. Tarafların ortak noktada buluşmasını sağlama gayreti içindeyiz. İnşallah önümüzdeki 2-3 ay içerisinde tarafları ortak noktalarda buluşturabilirsek, yüzde 100'ünü başarmayı arzu ediyoruz ama en az yüzde 50'nin üzerinde bir ortak nokta sürecini başarabilirsek, sonra hakemlik rolümüzü de devreye sokarak karar vereceğiz. İnşallah bunu 41 yıl sonra gündemimizden çıkartabilmeyi ümit ediyoruz. İşverenlerimizin ve işçilerimizin hak ve hukukunu koruyan, sürdürülebilir, geliştirilebilir ve güven duygusu sağlam olan bir yapıyı kurmamız gerekiyor. Başarabilme ümidi ile çalışıyoruz."







kaynak:sabah