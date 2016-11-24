Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, emeklilere verilecek banka promosyonuyla ilgili "Gönül çok şey ister" diyerek Başbakan'ın bankalarla görüşerek yapılabileceğin en iyisini yılbaşından önce bu konuyu sonuçlandıracağını açıkladı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, CNN Türk'ün canlı yayınına katıldı. Bakan Müezzinoğlu emeklilere verilecek banka promosyonları ile ilgili yılbaşı itibari ile bu konunun sonuçlandırılacağını beklediğini belirtti. Bakan Müezzinoğlu şöyle dedi:



Promosyonla ilgili duygularının bekldiği oluşturulmak istenen algı ile bankaların vereceği rakam arasında büyük bir makas var. Doğru olandan uzaklaşmayalım .Gönül çok şey ister ama imkanlar doğru olanı reel olanı konuştuğumuzda bankacılarla ve TBB ile açıkçası emeklilerimizi bütün emeklilerimizi 11.5 milyon kişinin beklentilerini karşılayacak bir rakam olmadığını ben gördüm. Sayın Başbakanımıza bu tabloyu takdim ettim. İnşallah Başbakınımız bankalarla görüşerek bir miktar daha yapılabileceğin en iyisini görüşmelerden sonra benim kanaatim yılbaşı itibariyle bu konuyu sonuçlandıracak.







kaynak:sözcü