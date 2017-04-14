

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, çalışanların yaklaşık yüzde 70'inin kıdem tazminatı fonundan yararlanamadığını belirterek, "Bu büyük bir rakam. Bu doğru bir şey değil. Bir defa bunların hak ve hukukunu koruyan güçlü bir sistem kurmamız lazım." dedi.







İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Toplantısı'na katılan Müezzinoğlu, işsizliğin bir dönem çok arttığını ve bunu önlemek için tedbirler paketini hayata geçirdiklerini ve bu konuda önemli bir aşama katedildiğini anlattı.







"KIDEM TAZMİNATININ BU ŞEKİLDE YÜRÜMESİ MÜMKÜN DEĞİL"







Müezzinoğlu, üretip dünyaya pazarlayan bir Türkiye istediklerini anlatarak, şöyle devam etti:







"Bazı sorunlarımız var. Mesela çalışan ve çalıştıran hukukunun daha huzurlu ortama gelmesi lazım. Bu iş mahkemeleriyle çok sağlıklı yürüyebilmemiz mümkün değil. Kıdem tazminatının bu şekilde yürümesi mümkün değil. İşveren işçisiz olamaz. Çalışmak isteyen işverensiz olamaz. İkisi sağ ayak, sol ayak. İkisi birbiriyle kavga eden, çelme takan, yaralayan değil, birbirini besleyen ve birlikte kazanan ve gelişendir. Bunun hukukunu hükümet kuracak. Hakemliğini bakanlığımız yapacak. İşveren çalıştırdığı hakkında 'Yarın hangi belayı başıma açar. 10 yıl sonra hangi mahkeme nasıl karar verir?' diye düşündüğü bir ortamda... Mahkeme de o kadar süre sonra 'Kayıtları bulun. Yani nerede.' Böyle sistemlerden de yükleri sırtımızdan atarak, hakkaniyetli, şeffaf, her tarafın kendi hakkını aldığı, geçen yıla göre daha iyi diyebileceği bir sistem kurmalıyız."







"KIDEM TAZMİNATI ÇALIŞANIN HAKKI"







Bakan Müezzinoğlu, işsizlik sigortası ve fonuyla ilgili soru üzerine, şunları söyledi:







"İşsizlik fonuna göz dikmeyelim bir defa. İşsizlik fonunun farklı sorumlulukları var. Kıdem tazminatı fonundan istifade edemeyen çalışan sayımız çalışanların yüzde 70'i. Bu büyük bir rakam. Bunun bir kısmı, yüzde 33, kayıt dışılık var. Farklı uygulamalar var. Bir defa şu anda 12, 13 milyon çalışan, alın teri dökenin yüzde 70'i kıdem tazminatından neredeyse hiç yararlanamıyor. Bu doğru bir şey değil. Bir defa bunların hak ve hukukunu koruyan güçlü bir sistem kurmamız lazım. Güçlü, hakkaniyetli olmalı. Çalışanın alın teri haksa, iş verenin kasasında birikmemeli. Çünkü işverenin beş yıl sonra onu koruyup korumayacağına dair garantiyi kim veriyor? İşçinin hakkı neyse o fonda birikecek. İşçi bilecek."







Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bir soruyu yanıtlarken, engelli istihdamıyla ilgili yeni bir çalışma yaptıklarını kaydetti.







kaynak:sabah