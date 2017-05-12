

Katıldığı bir programda sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu fona dönüştürülmesi için hazırlanan düzenlemeye ilişkin, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Kıdem tazminatının önümüzdeki hafta Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) bakanlar düzeyinde değerlendirileceğini bildirdi.







"KIDEM TAZMİNATI SÜRECİNİ 10 GÜN İÇİNDE NETLEŞTİRMİŞ OLURUZ"







Müezzinoğlu: "Muhtemelen önümüzdeki hafta hükümet düzeyinde Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nda teknik çalışmaları bakanlar düzeyinde değerlendireceğiz. Paydaşlarla hangi boyutta hangi parametreleri paylaşarak ortak bir yol haritası izleyeceğiz. Önümüzdeki hafta sonu netleştirmiş olacağız. Bir tarafta çalışan, bir tarafta işveren bütün bu anlamda da güçlü bir hakemlik görevi üstlenen hükümet. Kıdem tazminatı kimin hakkı ? Kıdem tazminatı çalışanın hakkı. Şu anda kıdem tazminatından bizim çalışanımız hangi oranda yararlanıyor? Yüzde 20. En azami yüzde 25 oranında. Yüzde 75-80'lik çalışanın alın terini 45 yıldır kaybettiği bir yapı var. İşçinin çalışanın emeğinin hakkı çalıştıranın yani işverenin kasasında birikiyor. Peki 10, 20 yıl sonra işveren bunu ödeyebiliyor mu? Davalar bu anlamda ciddi düzeyde. Yüzde 80 mağdur, hakkedenlerin de neredeyse yarısı mahkemelerde davalık. Çalışanın alın terini koruyan bir sistem olmalı. Çalışan bilmeli ben 2 yıl oldu filan yerde çalışıyorum, benim buradaki birikimim ne kadar oldu, kuruşu kuruşuna bilmeli. Bunları bileceği şeffaf bir yapı. Hükümet desteği nerede nasıl olacak, olacak mı? Çalışanın 1 yıl olunca ne kazanıyor, 10 yıl bekleyince ne kazanıyor bunun tablolarını işverenle çalışanla , sendikalarla kamuoyuyla paylaşacağımız süreci önümüzdeki 10 gün içinde netleştirmiş oluruz" diye konuştu.







kaynak:sabah