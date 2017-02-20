

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, işsizlik rakamlarının hızla düşeceğini belirterek, yüzde 9'a kadar gerileyeceğini söyledi.







Kıdem tazminatı ve taşeron işçilerle ilgili önemli düzenlemelerin nisan ayından sonra yapılacağını ifade eden Bakan, " Sabırlı olun!" dedi.







Gelir testinin artık yapılmayacağını hatırlatan Müezzinoğlu, "53 lirayı ödeyen sağlık hizmetlerinden yararlanacak" dedi.







Müezzinoğlu, büyükanneye maaş projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu: 105 bin kişi başvurdu. 27 bini kriterlere uygun... Başvurular ise bu gece yarısı bitiyor.







Emeklilere promosyonla ilgili koşulları da değerlendiren Bakan, "Bankalar belli güvenceler istiyor. Protokolsüz para vermeleri de beklenemez" ifadelerini kullandı.







Müezzinoğlu, FETÖ'den ihraç edilenlerden 19 bin 175 kişinin işe iade edildiğini açıkladı.







kaynak:milliyet