İran'dan Türkiye'ye Sert Tepki
Yeni Nokia 3310'dan İlk Sızıntı!
Meteoroloji'den İstanbul Ve Bu İller İçin Kritik Uyarı!
Ak Parti'den Referandum İçin 3İ Formülü
Tuz Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar!
Ray Woodhall'ın Kalbi 27 Kez Durdu!
Akhisar Belediyespor Tepetaklak!
Nusaybin De Bir Terörist Etkisiz Hale Getirildi
İki Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı.. Ölü Ve Yaralılar Var
Müezzinoğlu: İşsizlik Hızla Düşecek
Doğukan Manço: Anahtar Kelime: Üretim
Chp'li Bakan'dan 'örtülü Ödenek' Sorusu
Emniyet'ten Fetö'ye İlişkin Not!
Lg G6 Lite Geekbench'te Göründü
Xperia Xa2 Bu Sefer Fcc'de Göründü!
Lg V30 İçin İlk Bilgiler Sızdırıldı!
Galaxy S8 Tasarımı İyice Netleşti
Sony, Samsung İçin Batarya Üretecek
Htc Vive, Vr Pazarını Domine Edebilir
Samsung Başkan Yardımcısı Tutuklandı

müezzinoğlu: işsizlik hızla düşecek

MÜEZZİNOĞLU: İŞSİZLİK HIZLA DÜŞECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, işsizlik rakamlarının hızla düşeceğini belirterek, yüzde 9'a kadar gerileyeceğini söyledi.

Tarih : 20 Şubat 2017, 12:22
Puan Ver : Müezzinoğlu: İşsizlik Hızla Düşecek(7/10)4


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, işsizlik rakamlarının hızla düşeceğini belirterek, yüzde 9'a kadar gerileyeceğini söyledi.



Kıdem tazminatı ve taşeron işçilerle ilgili önemli düzenlemelerin nisan ayından sonra yapılacağını ifade eden Bakan, " Sabırlı olun!" dedi.



Gelir testinin artık yapılmayacağını hatırlatan Müezzinoğlu, "53 lirayı ödeyen sağlık hizmetlerinden yararlanacak" dedi.



Müezzinoğlu, büyükanneye maaş projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu: 105 bin kişi başvurdu. 27 bini kriterlere uygun... Başvurular ise bu gece yarısı bitiyor.



Emeklilere promosyonla ilgili koşulları da değerlendiren Bakan, "Bankalar belli güvenceler istiyor. Protokolsüz para vermeleri de beklenemez" ifadelerini kullandı.



Müezzinoğlu, FETÖ'den ihraç edilenlerden 19 bin 175 kişinin işe iade edildiğini açıkladı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Müezzinoğlu  İşsizlik  Hızla  Düşecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER