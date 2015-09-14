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Mudurnu'da Kürt inşaat işçilerine linç girişimi

MUDURNU'DA KÜRT İNŞAAT İŞÇİLERİNE LİNÇ GİRİŞİMİ

Mudurnu'ya bağlı Taşkesti beldesindeki bir inşaatta çalışan Kürt işçilerin "bayrak yaktığı" iddiası üzerine yüzlerce kişi işçilerin çalıştığı okul inşaatını bastı. İşçiler inşaatın çatısına sığınınca okulu da yakmak isteyen saldırganlar bir türlü dağılmayınca jandarma ve polis devreye girdi.

Tarih : 14 Eylül 2015, 09:36
Puan Ver : Mudurnu'da Kürt İnşaat İşçilerine Linç Girişimi(9/10)8


BOLU – Mudurnu'nun Taşkesti Beldesi Benzinlik Mahallesi'nde bulunan bir okulun inşaatında çalışan işçiler kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Türk bayrakları ve sloganlarla beldede ‘ protesto turu' atan bir grup henüz bilinmeyen bir şekilde Kürt işçilerle karşı karşıya geldi. “Bayrağa saygı duyacaksınız” denilen işçilerin “Herkes kendi bayrağına saygı duysun” şeklinde karşılık verdiği hatta "bayrak yaktığı" iddiası beldede bir anda yayıldı ve işçilere saldırmak isteyen grup giderek kalabalıklaştı.



Saldırganların sayısının giderek artması üzerine 8 işçi çalıştıkları okul inşaatına sığınırken, okulun etrafında toplanan grup büyük bir ateş yaktı.








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