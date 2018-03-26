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Mucize kurtuluş! Bu arabadan sağ çıktı

MUCİZE KURTULUŞ! BU ARABADAN SAĞ ÇIKTI

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil adeta bariyerlere saplandı. Sürücü, ön kısmı hurdaya dönen araçtan yaralı olarak kurtuldu.

Tarih : 26 Mart 2018, 16:00
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D-140 karayolunda Akyazı'dan Kuzuluk istikametine giden Adem Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle adeta bariyerlere saplanan otomobilin ön kısmı hurdaya döndü. Kazada sürücü Adem Ç. yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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