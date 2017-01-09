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mucize ilaç mı lazım? egzersiz yapın

MUCİZE İLAÇ MI LAZIM? EGZERSİZ YAPIN

New York Times gazetesinde yayımlanan bir haber, egzersizin mucizevi gücünü kanıtlayan araştırma sonuçlarını anlatıyor. Egzersizin ilaç kadar etkili olduğu hastalıklar ve önleyici gücü ile ilgili bilgiler bu yazıda.

Tarih : 09 Ocak 2017, 14:10
Puan Ver : Mucize İlaç Mı Lazım? Egzersiz Yapın(8/10)7


Eğer amacınız kilo vermekse beslenmenin egzersizden daha öncelikli ve etkili olduğu bilinen bir gerçek. Ancak bundan egzersizin önemli olmadığı gibi bir sonuç çıkarmak çok yanlış olur.



Tam tersine, Tıp Üniversiteleri Akademisi, egzersizin sağlığa etkisi üzerine yapılan çok sayıda araştırmanın meta analizi ve kontrol grupları ile tekrardan incelenmesi sonucu egzersizi ‘mucize tedavi'' olarak tanımlamış.



Egzersizin tedavi gücünün araştırmalarla kanıtlanmış sonuçları:



- Depresyon belirtilerini iyileştiriyor



- Kalp krizi geçirmiş kalp hastalarında ölüm oranını %27 azaltıyor



- Yüksek tansiyon hastalarının tansiyonunu kontrol etmeye yardımcı oluyor, kolesterol ve trigliserit seviyelerini düşürüyor



- Şeker hastalarının kan şekerini düzenlemelerine yardımcı oluyor



- Kas ve kemik hastalıklarında, özellikle dizde osteoartrit ve eklem iltahabı hastalarında tedavi sonuçlarını iyileştiriyor



- Parkinson hastalarında fiziksel fonksiyonları ve hayat kalitesini iyileştiriyor



- MS hastalarının kas gücünü ve mobilitesini arttırmanın yanı sıra morallerini de pozitif etkiliyor



- Kronik yorgunluk sendromu sahibi hastaların semptomlarını iyileştiriyor



- Hastaneye kaldırılmış yaşlı hastaların tedavisine egzersiz eklendiğinde hastanede kalma süreleri kısalıyor



 



Sağlık sigortası olarak egzersiz



Bütün bu araştırma sonuçlarından egzersizin pek çok hastalık için ilaç kadar etkili olduğunu çıkartabiliriz.



Ama daha önemlisi, egzersizin iyileştirici gücünü hasta olmadan, önleyici olarak kullanmak.



340.000 hasta ile yapılan 305 araştırma egzersizin kalp damar hastalıklarından kaynaklı ölümleri engellemede en az ilaçlar kadar etkili olduğu gözlemlenmiş.



Bu faydaları sağlamak için büyük fedakarlıklarla saatlerce antrenman yapıp kendinizi harap etmenize, maraton koşmanıza, triatlon yapmanıza gerek yok. Egzersizin illa çok zor ve uzun olması gerekmiyor.



Haftada 150 dakika, ya da 5 gün 30 dakika kalp atışınızı hızlandıracak bir aktivite yapmanız yeterli. Pek çok araştırma interval olarak adlandırılan hızlanıp yavaşlayan egzersizlerin aynı tempoda uzun egzersizlerden daha etkili olduğunu gösteriyor. 30 dakika orta hızda yürüyecek vaktiniz yoksa, 15 dakika boyunca 5 dakika çok hızlı, 5 dakika yavaş, 5 dakika çok hızlı yürüyerek veya merdiven çıkarak da fayda sağlayabilirsiniz. Önemli olan keyif aldığınız ve kolayca ulaşabileceğiniz aktiviteler bulmak. Benzer aktivelerden hoşlanan arkadaşlarınızla beraber egzersiz yaparsanız hem daha çok eğlenirsiniz hem de vazgeçme olasılığınız azalır.



Hayat tarzınızda basit değişikliklerle egzersiz sizin için ‘'mucize tedavi'' değil ‘'sağlık sigortası'' olsun.



 



 



kaynak:sonhaber








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