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MTV'de Artış Yüzde 40'tan Yüzde 25'e Çekildi

MTV'DE ARTIŞ YÜZDE 40'TAN YÜZDE 25'E ÇEKİLDİ

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin yüzde 40 artırılmasını öngören tasarıdan vazgeçiliyor. Verilen önerge ile MTV artışı yüzde 25 olarak uygulanacak.

Tarih : 13 Ekim 2017, 17:20
Puan Ver : Mtv'de Artış Yüzde 40'tan Yüzde 25'e Çekildi(9/10)5

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) yüzde 40 artırılmasını öngören tasarıdan vazgeçiliyor. Verilen önerge ile MTV artışı yüzde 25 olarak uygulanacak. Tasarı, yeni yıldan itibaren tüm araçların MTV oranlarında yüzde 40'lık bir artış öngörüyordu. Ancak tasarıya gelen itirazlar, oranının düşürüleceği beklentisini de beraberinde getirmişti.

YÜZDE 25'LE SINIRLANDIRILDI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının görüşmeleri devam ederken verilen bir önerge ile MTV'deki artış yüzde 25'le sınırlandırıldı.

MOTOR HACMİ 1300 CC ALTINDAKİ ARAÇLAR İÇİN YÜZDE 15'LİK ZAM

Verilen önerge ile MTV artışı 1300 cc altındaki araçlarda yüzde 15, daha yüksek motor hacimli araçlarda ise yüzde 25 olarak uygulanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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