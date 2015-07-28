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mtv ve gelir vergisi'nde son 4 gün

MTV VE GELİR VERGİSİ'NDE SON 4 GÜN

Söz konusu vergilerin 2. taksitlerini ödeme süresi 31 Temmuz Cuma günü sona erecek

Tarih : 28 Temmuz 2015, 13:03
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Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile Gelir Vergisi'ne ilişkin ikinci taksit ödeme süresi 31 Temmuz Cuma günü sona erecek.



Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, ilk taksidi ocak ayında ödenen MTV ile martta verilen beyannameyle bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen Gelir Vergisi'nin ikinci taksitlerinin ödeme süresinin 31 Temmuz'da sona ereceği belirtildi.



Ödemeler, anlaşmalı bankaların kredi kartı ile www.gib.gov.tr üzerinden, bu bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak yapılabilecek.










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