MRMİÇ'İN OĞLU SÜPER LİG'E TRANSFER OLUYOR
Beşiktaş'ın kaleci antrenörü Marjan Mrmiç'in kaleci olan oğlu Ante Mrmiç, Türk takımlarının radarına girdi.
Hürriyet'in haberine göre Hırvatistan'ın NK Inter Zapresic takımında forma giyen 24 yaşındaki kaleciyi Bursaspor, Gaziantepspor, Kayserispor ve Adanaspor'un oyuncu tarama ekipleri takip ediyor.
kaynak:sabah
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