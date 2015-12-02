Mozilla Vakfı'nın en değerli servisi olan Firefox, Google ile yollarını tamamen ayırdı. Zaten bir süredir Türkiye'de Yandex ile anlaşması bulunan Firefox, artık Google'dan para almayacak.



Mozilla Vakfı'nın en değerli servisi olan Firefox, Google ile yollarını tamamen ayırdı. Zaten bir süredir Türkiye'de Yandex ile anlaşması bulunan Firefox, artık Google'dan para almayacak.



İnternet tarayıcıları arasındaki rekabet eskisi kadar olmasa da zaman zaman gündeme geliyor. Listenin zirvesindeki isimler belli. Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari ve Opera şeklindeki sıralamada Firefox pazarın yaklaşık %15'ini elinde bulunduruyor. Son dönemlerde Internet Explorer'ın iyice güç kaybetmesiyle kullanıcı sayısını artıran Firefox, artık Google'ın parasına ihtiyaç duymadığını açıkladı.



Google, uzun zamandır varsayılan arama motoru seçeneği için Mozilla'ya para ödüyordu. Ancak bu durum artık sona erdi. Mozilla, sadece Google'dan para almak yerine farklı bir strateji tercih etti. Artık her bölge ve ülkeye göre Firefox, alternatif arama motorları ile anlaşıyor. Örneğin Çin'de Baidu, Türkiye ve Rusya'da Yandex, ABD'de Yahoo gibi anlaşmalar yapılarak Google ile olan bağlantı zayıflatıldı. Geçtiğimiz hafta ise bu bağ tamamen koparıldı.



Mozilla açık bir şekilde Google'a rest çekti. Geçtiğimiz haftalarda iOS desteğini ve yeni gizlilik modunun duyurulmasıyla Firefox tekrar yükselişe geçmiş görünüyor. Ve tabii bu yükseliş beraberinde Firefox'a para da kazandırıyor. Bir yandan kendi işletim sistemini de geliştirilen Mozilla'yı önümüzdeki günlerde daha hareketli bir süreç bekliyor.



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