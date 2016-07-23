

Ünlü tarayıcı geliştirici Mozilla, Adobe Flash Player'ın tabutuna son çiviyi çaktı.



Google kanadı yaptığı açıklamada, yıl içinde Adobe Flash Player'a vereceği desteği sonlandıracağını duyurmuştu. Mozilla kanadından da buna paralel bir açıklama geldi. Mozilla'nın resmi açıklamasına göre, Ağustos ayından itibaren Firefox tarayıcılarda hiçbir şekilde Flash Player desteği sağlanmayacak.



Yine de Firefox kullanıcıları, Flash Player kullanmakta ısrar ederse 2017 yılına kadar, bir Adobe Flash eklentisi kurabilecek ve Flash'ın nimetlerinden nispeten faydalanabilecek. Görünmez Flash içerikleri de, yasaklı listesine girecek.



Büyük tarayıcı geliştiricilerin bu kararı almasındaki en büyük etken; Flash'ın güvenlik açıkları. Bu açıkları kullanarak, kötü niyetli kişiler, nispeten kolay biçimde tarayıcıları ve onların ön belleğinde bulunan kullanıcı adı ve şifrelere erişebiliyor.



Aslında Flash'ın teknoloji tarihinin sayfalarından yavaş yavaş silinmesi, başka bir teknolojik operasyona daha ışık tutuyor. Oracle, benzer güvenlik açıkları nedeniyle Java'yı parça parça tedavülden kaldırmaya hazırlanıyor.



Google, pek çok sitenin de artık Flash'dan vazgeçtiğini açıklıyor. Internet evrenindeki pek çok site, Flash'a göre çok daha güvenilir olan HTML5 formatına geçiş yapıyor. Flash'ın üreticisi Adobe bile HTML5 formatına geçiş yapmaya hazırlanıyor.