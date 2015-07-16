

Adobe tarafından eklentinin bir türlü açıkları engellenemeyince Mozilla'dan ilk adım geldi. Sert tedbirler alan Mozilla Firefox, Flash Player eklentisini varsayılan uygulamalardan kaldırıyor.







Google Chrome'da ise Flash videolar açılırken otomatik olarak duruyor. Mozilla Flash Player eklentisini kaldırmaya bugün itibariyle başlamış durumda. Ayrıca Mozilla'nın Güvenlik Müdürü dün Facebook üzerinden yaptığı açıklama ile Adobe'ye; “Flash Player belasından bir an önce kurtulun artık” mesajı gönderdi.







İnternet tarayıcısı devi Mozilla dün itibariyle Adobe Flash'ın tüm sürümlerinin Firefox'ta blocklanacağını resmi olarak duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Firefox ekibi başkanı Mark Schmidt, ilgili duyuruyu Twitter hesabından Occupy Flash görseliyle birlikte paylaştı.







Daha önce de hatırlanacağı gibi Flash'a karşı yükselen tepkilerin ilk seslerinden birisi de 2010 yılında yazdığı açık mektupla Steve Jobs tarafından yapılmıştı. Onun ardından Google, 2011 reklamlarında Flash'tan HTML5'e taşıyan Swifty'i tanıtmış ve yakın zamanda Chrome'da Flash animasyonları otomatik olarak durdurmaya başlamıştı.