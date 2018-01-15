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Moussa Sow'dan Fenerbahçe mesajı

MOUSSA SOW'DAN FENERBAHÇE MESAJI

Bursaspor'un 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Mousa Sow, eski takımı Fenerbahçe ile oynayacağı maçta elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

Tarih : 15 Ocak 2018, 04:20
Puan Ver : Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı(7/10)3

Bursaspor'un Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Ahli'den 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna kattığı eski Fenerbahçeli oyuncu Mousa Sow, yarın Özlüce Tesisleri'nde resmi sözleşmeye imza atacak. 2011-2015 ve 2016-2017 sezonlarında Fenerbahçe'de forma giyen Sow, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada eksi takımı ile oynayacağı maçta elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

"ÇOK GOL ATMAYI HEDEFLİYORUM"

Tekrar Türkiye'ye döndüğü için mutlu olduğunu dile getiren Sow, şu ifadeleri kullandı:

"Bursaspor için elimden gelenin en iyisini yapmak için çalışacağım. Taraftarlarımıza her şey için çok teşekkür ederim. Bana büyük destek verdiler. Çok gol atmayı hedefliyorum. Fenerbahçe karşısında da elimden gelenin en iyisini yapacağım. Gol için bir rakam veremiyorum ancak sahaya çıkıp elimden geleni yapacağım."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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