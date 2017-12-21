Kariyerine Dubai ekibi Al Ahli'de devam eden Sow, Ocak ayı transfer döneminde Süper Lig ekiplerinin tekliflerini değerlendirmek istiyor.

3 TAKIM SENEGALLİ YILDIZIN PEŞİNDE

Bursaspor, Atiker Konyaspor ve Demir Grup Sivasspor, Senegalli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında yer alıyor.

Kulübü ile bir buçuk yıl mukavelesi bulunan 31 yaşındaki futbolcu, sözleşmesini feshederek transferini bonservis bedeli olmadan gerçekleştirmeyi planlıyor.

Sow serbest kalması durumunda kendisine yapılan teklifleri değerlendirip, kararını verecek.

GEÇEN SEZON KİRALIK OLARAK FENERBAHÇE FORMASI GİYMİŞTİ

2015'te 16 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'den Al Ahli'ye transfer olan Senegalli oyuncu, geçen sezon kiralık olarak sarı lacivertli takımın formasını yeniden giydi. 37 maç çıktığı sezonu 15 gol 3 asistle kapatan sow, bu sezon Al Ahli ile 8 maça çıktı, 1 gol attı.

Kaynak: haberinburada