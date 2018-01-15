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Moussa Sow resmen Bursaspor'da!

MOUSSA SOW RESMEN BURSASPOR'DA!

Bursaspor, Birleşik Arap Emirlikleri takımı El-Ahli'den kiraladığı Moussa Sow ile 6 aylık sözleşme imzaladı.

Tarih : 15 Ocak 2018, 20:00
Puan Ver : Moussa Sow Resmen Bursaspor'da!(7/10)3

Bursaspor, Moussa Sow ile sözleşme imzaladı.

Kariyerinde Fenerbahçe forması da giyen Sow'un Özlüce Tesisleri'nde açık alanda gerçekleştirilen imza törenine yeşil-beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Sow, törende yaptığı konuşmada, Bursaspor ile anlaştığı için mutlu olduğunu söyledi.

"TARAFTARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bursaspor'a güzel şeyler katabilmek için geldiğini belirten Sow, şunları kaydetti:

"Umarım Bursaspor'a yeni bir umut getiririm. Bu formayı giymek benim için büyük bir mutluluk. Önemli olan takıma bir şeyler katabilmek. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Eski takımımda da Bursaspor'a karşı oynamıştım. Büyük taraftar olduklarını biliyorum. Umarım bizi desteklemeye devam ederler."

AY: RÖVAŞATA GOLLERİYLE HATIRLIYORUZ

Kulüp başkanı Ali Ay ise Sow'u teknik direktör Paul Le Guen ve Bursaspor taraftarının çok istediğini dile getirdi.

Sow'u sezon sonuna kadar kiraladıklarını belirten Ay, şöyle konuştu:

"Biz 6 aylık, sezon sonuna kadar kulübünden kiraladık. İnşallah kendisi çok iyi performans gösterir, biz de kendisini beğeniriz ve sezon sonunda devam kararı alırız. Sow'a çok teşekkür ediyorum. Başka kulüpler de kendisini istedi ama o karakter örneği göstererek bizi tercih etti. Hepimiz kendisini golleri, röveşata golleriyle hatırlıyoruz. İnşallah Bursa'da da bu gollerine devam eder ve takımımızı daha üst seviyelere çıkartırız."

Konuşmaların ardından Sow, kendisini 6 aylığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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