MOUSSA SOW GERİ DÖNÜYOR! GİRİŞİMLER HIZLANDI
Bursaspor, uzun süredir görüştüğü eski Fenerbahçeli futbolcu Moussa Sow'un transferi için prensipte anlaşmaya vardı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeşil beyazlı ekip, Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe'de forma giyen Moussa Sow'u gündemine alırken, 31 yaşındaki oyuncu için teklifini yapmış ve beklemeye geçmişti. Sow'un kulübü Al-Ahli Dubai ise, önceki gün Senegalli oyuncunun mevkisine Hajduk Split takımından 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 28 yaşındaki Hırvat oyuncu Ante Erceg'i transfer etti.
YÖNETİM SOW'LA ANLAŞTI
Bu gelişme yeşil beyazlı taraftarları heyecanlandırırken aynı zamanda Al-Ahli Dubai, Moussa Sow'u da gözden çıkardı. Bunun üzerine temasları sıklaştıran Bursaspor yönetiminin ise Moussa Sow ve menajeriyle birlikte anlaşma sağladığı öne sürüldü.
TWUMASI'NİN TRANSFERİ DE BİTİYOR
Moussa Sow'un dışında da transfer listesinin en başlarında yer alan Patrick Twumasi için de görüşmelerini oyuncunun kulübü Astana ile sürdüren yeşil beyazlı yönetim, bu transferde de sonuç almak üzere. Kulübe yakın çevrelerden alınan bilgiye göre anlaşmada önemli mesafe katederken, pürüz çıkmaması durumunda kadrosuna Twumasi'yi de katacak.
Sow ile Twumasi'nin anlaşmanın ardından Bursaspor'un kampı sonrasında Bursa'ya geleceği ve sözleşme imzalayacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Kaynak: haberinburada
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