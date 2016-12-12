MOUSSA SOW, GALATASARAY'IN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFI BEĞENDİ
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantepspor'u 3-1 yenerken Yasin Öztekin'in gol sevinci maçın önüne geçti.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantepspor'u 3-1 yenerken Yasin Öztekin'in gol sevinci maçın önüne geçti.
kaynak:sabah
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