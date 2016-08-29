MOUSSA SOW, FENERBAHÇE İÇİN ALACAKLARINI BIRAKTI
1 yıllığına kiralanan Senegalli yıldız, Sarı-Lacivertli kulübe dönebilmek için Al Ahli'ye rest çekti... Sow, Kanarya'nın kiralama bedeli ödememesi için alacaklarını bırakıp Fenerbahçe için geri sayıma geçti
Takvim yaprakları 27 Ocak 2012'yi gösterdiğinde Fenerbahçe bombayı patlamış, Fransa Ligue 1'de Lille formasıyla gol krallığı yaşayan Moussa Sow'u renklerine bağlamıştı. 4.5 yıllık imza atan Senegalli daha ilk maçında Kadıköy'ü sallamış Beşiktaş derbisinde 90'da attığı golle Fenerbahçe kariyerine harika başlamıştı. Ardından Sarı-Lacivertliler'in en önemli kozu olan ve fantastik gollere imzasını koyan Sow, kısa sürede takımın sembol isimlerinden biri olmayı başarmıştı. Fakat Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ahli'nin yaptığı astronomik teklifle ayrılık zamanı gelmiş ve Moussa Sow, 17 milyon Euro kazandırarak F.Bahçe'ye veda etmişti... Ancak yönetim, taraftarların sevgilisi Sow'u yeniden takıma kazandırmak için harekete geçti. Başkan Aziz Yıldırım, NTV Spor'da verdiği “Sow dönebilir” müjdesini yerine getirdi. Kulübü Al Ahli ile 30 Haziran 2019'a kadar sözleşmesi olan Senegalli forvet, 1 yıllığına kiralandı.
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