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moussa hep rize'ye gol atıyorsun!

MOUSSA HEP RİZE'YE GOL ATIYORSUN!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, F.Bahçe'nin Yenikapı'daki 'Hedef 1 Milyon Üye' standını ziyaret etti

Tarih : 05 Mayıs 2017, 10:13
Puan Ver : Moussa Hep Rize'ye Gol Atıyorsun!(8/10)9


Başkan Aziz Yıldırım ve futbolcularla bir süre sohbet eden Erdoğan, bu sezon Çaykur Rize'ye toplam 5 gol atan Senegalli yıldıza da takıldı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'da düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali'nin açılış töreninde, F.Bahçe'nin 'Hedef 1 Milyon Üye' standını ziyaret etti. Başkan Yıldırım ve futbolcularla sohbet eden Erdoğan ile Sow arasında sıcak diyaloglar yaşandı. Cumhurbaşkanı, Moussa Sow'a, "Moussa sen benim Rizeli olduğumu bilmiyor musun? Sürekli Rize'ye gol atıyorsun" diye takıldı. Senegalli yıldız ise, "Cumhurbaşkanım ben her maçta gol atmaya çalışıyorum ancak Rize'ye daha çok denk geliyor. Bu hafta da Beşiktaş'a atacağım" yanıtını verdi. Ziyarette bulunan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise, "Biz de bekliyoruz Beşiktaş'a gol atmanı" esprisini yaptı.



 



kaynak:sabah








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