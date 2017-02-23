

Fenerbahçe'de Krasnodar karşısında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından Avrupa'ya veda edilmesi hem Advocaat'a hem de başkan Aziz Yıldırım'a olan eleştirilerin dozajını arttırdı. Hem Advocaat'ın hem de Aziz Yıldırım'ın istifasını isteyen Fenerbahçe taraftarı, kongre kararının Yargıtay kararının beklenmeden alınmasını ve Ali Koç'un yeni başkan olmasını istiyor.







ASpor'da yayınlanan Spor Ajansı programına katılarak Fenerbahçe hakkında değerlendirmelerde bulunan Ali Şen, Fenerbahçe Kulübü dünyanın en ünlüsünden kendi bünyesinden yetişen isimlere kadar kime 'Gel derse' gelir. 'Hayır' diyemez kimse. Ali Koç gelirse, bugünkü Jose Mourinho'ya bile teklif yapsa, Mourinho dahil herkesi getirebilir. Koç isterse alır. Antrenör almak paraya değil mi? Mourinho'yu da getirebilir."







Ali Şen Jose Mourinho sözlerinin ardından daha sonra 'Bu bir duyum mu?' sorusu üzerine "Benim beklentim diyelim" şeklinde yanıt verdi.







kaynak:habertürk