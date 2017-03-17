Mourinho'dan Oyuncusuna Muz Takviyesi
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mourinho'dan oyuncusuna muz takviyesi

MOURİNHO'DAN OYUNCUSUNA MUZ TAKVİYESİ

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United-Rostov maçında sahalarda görmeye alışık olmadığımız bir olay yaşandı.

Tarih : 17 Mart 2017, 13:56
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Karşılaşmanın 2. yarısında Manchester United'da yorgun düşen Rojo'yu gören Mourinho oyuncusuna muz ile enerji takviyesi yaptı.



Yedek kulübesindeki görevlilerden aldığı muzu ısınan Young aracılığıyla Arjantinli oyuncuya gönderen tecrübeli teknik adam, Rojo'ya enerji takviyesi yapmış oldu. Muzu soyarak gönderen Mourınho, oyuncusuna enerji takviyesi yaparken, Rojo da afiyetle muzu yedi.



Mourinho maçtan sonra bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise "Muz olayı hiç komik değildi. Her oyuncunun fiziksel durumuna saygı göstermek zorundayız" şeklinde cevap verdi.



 



kaynak:sabah








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