Amatör Maç Sonrası Futbolcular Tekme Tokat Kavga Etti
Slimani Siftah Yaptı, Leicester City Kazandı!
Hafif Ticari Araçların Ötv Limitleri, Yeniden Belirlendi
Garry Rodrigues: Fenerbahçe'ye Karşı Hep Galatasaray'ı Tuttum
Emre Mor: Gelecekte Beni Büyük Başarıların Beklediğine İnanıyorum
Volkan Demirel Fenerbahçe Doğuş Antremanında!
Ali Koç'a Karşı Seçim Bombası Ortaya Çıktı
Milli Futbolcu Arda Turan İçin Üç Seçenek!
Mourinho'dan Manchester United'ın Efsanesi Paul Scholes'a Sert Cevap
Başkan İsyan Etti: Fatih Terim'in Yaptığı Ahlaksızlık
Fotoğrafına Yapılan Yorumu Görünce Mahkemeye Koştu
Konyalım İle Meşhur Olan İsim, Mutlu Haberi Sahnede Verdi: Hamileyim
Tek Gecelik İlişkisini Affeden Sezen'le Nasıl Barıştığını Anlattı
Cenk Tosun Transferinde Pürüz Çıktı!
Manchester United,Şeytanın Bacağını Kırdı!
Harun Tekin: Bursaspor Formasını Giymek Benim İçin Büyük Bir Şeref
Liverpool, Son Saniyede 3 Puana Uzandı!
Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Bakır: Yusuf Yazıcı'yı Bile Verseler Almayız
Cenk Tosun Giderse, Beşiktaş Tarihe Geçecek
Kapanacak Olan Gaziantepspor'un Son Umudu Cenk Tosun'un Avrupa'ya Transferi

Mourinho'dan Manchester United'ın Efsanesi Paul Scholes'a Sert Cevap

MOURİNHO'DAN MANCHESTER UNİTED'IN EFSANESİ PAUL SCHOLES'A SERT CEVAP

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho Everton maçı sonrası, "Scholes eğer bir gün menajer olmaya karar verirse umarım benim başarılarımın %25'ini gerçekleştirebilir" dedi.

Tarih : 02 Ocak 2018, 01:10
Puan Ver : Mourinho'dan Manchester United'ın Efsanesi Paul Scholes'a Sert Cevap(9/10)5

Manchester United Menajeri Jose Mourinho, kulübün efsanelerinden olan Paul Scholes'a sert bir yanıt verdi.

Premier League'de Everton'ı deplasmanda 2-0 mağlup ederek kötü gidişe nokta koyan Manchester United'da menajeri Mourinho karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"SCHOLES OLAĞANÜSTÜ BİR FUTBOLCU OLARAK TARİHE GEÇTİ, BİR UZMAN OLARAK DEĞİL"

Manchester United'ın efsaneleri arasında olan Paul Scholes'un kendisi hakkında yaptığı eleştirilere cevap veren Mourinho, kendine özgü tarzıyla "Scholes olağanüstü bir futbolcu olarak tarihe geçti, bir uzman olarak değil. Eğer bir gün menajer olmaya karar verirse umarım benim başarılarımın %25'ini gerçekleştirebilir" ifadelerini kullandı.

"SCHOLES'UN YAPTIĞI TEK ŞEY ELEŞTİRMEK"

Mourinho, Scholes hakkında son olarak "Scholes'un tek yaptığı şey eleştirmek, yorum yaptığını düşünmüyorum. Sadece eleştiriyor, ikisi farklı şeyler" dedi. Manchester United, Premier League'de lider Manchester City'nin 12 puan ardında 47 puanla ikinci sırada yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Mourinho  Dan  Manchester  United  In  Efsanesi  Paul  Scholes  A  Sert  Cevap  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER