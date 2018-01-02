Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho Everton maçı sonrası, "Scholes eğer bir gün menajer olmaya karar verirse umarım benim başarılarımın %25'ini gerçekleştirebilir" dedi.

Manchester United Menajeri Jose Mourinho, kulübün efsanelerinden olan Paul Scholes'a sert bir yanıt verdi.

Premier League'de Everton'ı deplasmanda 2-0 mağlup ederek kötü gidişe nokta koyan Manchester United'da menajeri Mourinho karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"SCHOLES OLAĞANÜSTÜ BİR FUTBOLCU OLARAK TARİHE GEÇTİ, BİR UZMAN OLARAK DEĞİL"

Manchester United'ın efsaneleri arasında olan Paul Scholes'un kendisi hakkında yaptığı eleştirilere cevap veren Mourinho, kendine özgü tarzıyla "Scholes olağanüstü bir futbolcu olarak tarihe geçti, bir uzman olarak değil. Eğer bir gün menajer olmaya karar verirse umarım benim başarılarımın %25'ini gerçekleştirebilir" ifadelerini kullandı.

"SCHOLES'UN YAPTIĞI TEK ŞEY ELEŞTİRMEK"

Mourinho, Scholes hakkında son olarak "Scholes'un tek yaptığı şey eleştirmek, yorum yaptığını düşünmüyorum. Sadece eleştiriyor, ikisi farklı şeyler" dedi. Manchester United, Premier League'de lider Manchester City'nin 12 puan ardında 47 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Kaynak: haberinburada