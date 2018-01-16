Manchester United Tekink Direktörü Jose Mourinho, uzun süreli sakatlığını atlattıktan sonra tekrar sakatlanan Zlatan Ibrahimıovic ile alakalı açıklamalarda bulundu.

"SONUNA GELDİ"

Tecrübeli teknik adam, "Zlatan artık üst seviyede mücadele edeceği günlerin sonuna geldi" yorumunda bulundu.

Skysport'tan Matthew Treadwell'e konuşan Mourinho'nun İsveçli futbolcusu ile ilgili yaptığı açıklama şöyle: "Inter'de 29 yaşındayken onun teknik direktörlüğünü yapmıştım. Zamanı durduramıyoruz ve maalesef futbolcular için zaman çok şey ifade ediyor."

"HALA KİLİT ROL OYNAYABİLECEĞİNE İNANIYORUM"

"Zlatan'da bunu biliyor. Artık üst seviyede mücadele edeceği günlerin sonuna geldi ancak bir kez daha savaşmak ve kariyerini en üst seviyede bitirmek istiyor, orası da Manchester United. Onun Manchester'de halen kilit rol oynayabileceğine inanıyorum."

Ibrahımovic, bu sezon çıktığı 7 maçta sadece 1 gol atabildi.

Kaynak: haberinburada