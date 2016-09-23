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mourinho: beni bitirmeye çalışıyorlar!

MOURİNHO: BENİ BİTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR!

Manchester United ile lige kötü başlayan Jose Mourinho, yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Tarih : 23 Eylül 2016, 09:33
Puan Ver : Mourinho: Beni Bitirmeye Çalışıyorlar!(0/10)


Sezon başı Manchester United'a büyük umutlarla gelen ancak lige çok da iyi başlayamayan Jose Mourinho, yine gündem oldu.



ESPN'de yer alan habere göre futbolda çok fazla 'Einstein' olduğunu söyleyen Mourinho, "Futbolun Einstein'ı çok. Benim 16 yılık bir kariyerim var ve bunu bitirmeye çalışıyorlar" dedi.



"Çıkardıkları haberlerle hem benim hem de Man Utd'ın tarihini silmeye çalışıyorlar" diyen Mou, "Bunu da 3 haftada yapabiliyorlar" diyerek isyan etti.



Jose Mourinho, taraftarın arkalarında durmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.








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