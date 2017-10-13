MOURİNHO, 310 MİLYONLUK DEV SÖZLEŞMEYE İMZA ATIYOR
Manchester United Menajeri Jose Mourinho, kulübüyle 5 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Portekizli hocanın kazanacağı para, Türk parasına göre yaklaşık 310 milyon TL.
Manchester United Menajeri Jose Mourinho'nun yeni bir sözleşmeye imza atacağı iddia edildi. İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, Kırmızı Şeytanlar'da görev aldığı sürede takımdaki değişimle yönetimi etkileyen Mourinho ile 5 yıllık yeni sözleşme yapılacak.
TOPLAM 65 MİLYON STERLİN KAZANACAK
Manchester City'deki mevkidaşı Pep Guardiola ile birlikte haftada 250 bin Sterlin alan Mourinho'nun 5 yıllık sözleşme karşılığında 65 milyon sterlin kazanacak. 54 yaşındaki çalıştırıcının net maaşı hemen hemen aynı kalacak; ancak Portekizli, kupalar ve ligdeki sırasına göre önemli geliri cebine koyacak.
Yeni sözleşmesinin detayları hala görüşülen Mourinho, daha önce 2016'da 3 yılık sözleşme imzalamıştı.
Kaynak: haberinburada
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