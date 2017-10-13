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Mourinho, 310 milyonluk dev sözleşmeye imza atıyor

MOURİNHO, 310 MİLYONLUK DEV SÖZLEŞMEYE İMZA ATIYOR

Manchester United Menajeri Jose Mourinho, kulübüyle 5 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Portekizli hocanın kazanacağı para, Türk parasına göre yaklaşık 310 milyon TL.

Tarih : 13 Ekim 2017, 15:30
Puan Ver : Mourinho, 310 Milyonluk Dev Sözleşmeye İmza Atıyor(7/10)3

Manchester United Menajeri Jose Mourinho'nun yeni bir sözleşmeye imza atacağı iddia edildi. İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, Kırmızı Şeytanlar'da görev aldığı sürede takımdaki değişimle yönetimi etkileyen Mourinho ile 5 yıllık yeni sözleşme yapılacak.

TOPLAM 65 MİLYON STERLİN KAZANACAK

Manchester City'deki mevkidaşı Pep Guardiola ile birlikte haftada 250 bin Sterlin alan Mourinho'nun 5 yıllık sözleşme karşılığında 65 milyon sterlin kazanacak. 54 yaşındaki çalıştırıcının net maaşı hemen hemen aynı kalacak; ancak Portekizli, kupalar ve ligdeki sırasına göre önemli geliri cebine koyacak.

Yeni sözleşmesinin detayları hala görüşülen Mourinho, daha önce 2016'da 3 yılık sözleşme imzalamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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