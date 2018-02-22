Hatay'da gezi turu düzenleyen motosikletli grupta yer alan bir kişi, aniden duran yolcu minibüsüne çarptı, genç motosikletli arkadaşının yaptığı manevrayla son anda kurtuldu.

Hatay'da gezi turu düzenleyen motosikletli grup, Samandağ'a doğru yola çıktı. İki şeritli yolun sağ şeridinde ilerleyen gruptaki Erol Mızrak'ın kullandığı motosiklet yolcu indirmek için yolda aniden duran minibüse çarptı.

EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Erol Mızrak yola savruldu. Arkadan gelen motosikletli Ahmet Mansuroğlu son anda manevra yaparak düşen arkadaşını ezmekten kıl payı kurtuldu.

O ANI ARKADAŞININ KASK KAMERASI KAYDETTİ

O anlar arkadaki motosikletli Ahmet Mansuroğlu'nun kaskında takılı olan kameraya yansıdı. Arkadaşlarının kaza geçirdiğini gören diğer motosikletliler hemen yardıma koştu.

Grup içindeki bir doktor yaralıya ilk müdahalede bulundu. Kaza yerinde yavaşlayan sürücüler ambulansın geliş yönünde yoğun trafik oluşturunca kaza geçiren motosikletlinin arkadaşları yolu açmak için büyük çaba sarf etti. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralı Erol Mızrak'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

"30 YILDIR BURADAN YOLCU İNDİRİP BİNDİRİYORUM"

Kaza kaskındaki kameraya yansıyan ve düşen arkadaşını ezmekten son anda kurtaran Ahmet Mansuroğlu "Hatay Antakya'dan Samandağ'a doğru bir grup sürüşü organize ettik. Samandağ yolunda önümüzde seyreden dolmuş durulmayacak yolda aniden durunca arkadaşımız dolmuşa çarptı.

Ben düşen arkadaşıma çarpmaktan ani manevra ile kıl payı kurtuldum. Hemen durup arkadaşımızın yanına koştuk. Aramızda bulunan doktor arkadaşımız ilk müdahaleyi yaptı. Ambulans beklerken meraklı sürücüler yüzünden trafik felç oldu.

TRAFİĞİN AKIŞINA YARDIM ETTİLER

Polis gelene kadar biz yolu açmaya çalıştık, trafik sıkışıklığı yüzünden ambulansın gelmesi gecikti. Ambulans ile hastaneye kaldırılan arkadaşımızın serçe parmağı kırıldı, diz kapağı çatladı ve motosikleti de kullanılamaz hale geldi. Dolmuş şoförüne burada durulmayacağını söyleyince '30 yıldır buradan yolcu indirip bindiriyorum' cevabını aldık" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada