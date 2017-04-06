Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

MOTOSİKLETLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Kocaeli'nin Gebze İlçesinde meydana gelen kazada motosikletle otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Tarih : 06 Nisan 2017, 13:17
Puan Ver : Motosikletle Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı(9/10)11


Kocaeli'nin Gebze İlçesinde meydana gelen kazada motosikletle otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre olan gece saatlerinde Gebze Mustafa Paşa Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre İ.Y.(24) ve E.A.(16) isimli şahıslar motosikletle seyir halindeyken Serkan K. idaresinde ki 60 VA 920 plakalı otomobile çarptı. Kaza nedeniyle motorda bulunan 2 kişi arabanın camına çarptıktan sonra yola savruldu. Kazayı gören çevrede ki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Motosikletle  Otomobil  Çarpıştı  2  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER