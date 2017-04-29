MOTOSİKLETLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR, AĞABEY ÖLDÜ
Aydın'da aynı iş yerinde çalışan iki kardeşten biri işe giderken, diğeri işten dönerken motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Ağabey hayatını kaybetti, kardeşi yaralandı
Aydın Bozdoğan'da aynı işyerinde çalışan 2 kardeşten biri gececi biri gündüzcüydü. Yaşadıkları trajik kazadaki ayrıntılar yürekleri sızlattı. gazete habertürk'ün haberine göre İbrahim ve Kadriye Nural çiftinin iki çocuğundan birisi olan 30 yaşındaki Ali Nural, komşusunun evinde çıkan yangının söndürülmesine yardım etmek isterken işe geç kaldı. Muğla Kavaklıdere'de mermer ocağında abisiyle birlikte çalışan 28 yaşındaki Özcan Nural ise, köylerindeki yangını haber alınca Sabah işten çıktıktan sonra mesaiye kalmadı ve hızla köyüne doğru yola çıktı.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından motosikletiyle yola çıkan Ali Nural ile yangının söndürüldüğünden haberi olmadığı için bir an önce köyüne ulaşmaya çalışan Özcan Nural'ın kullandığı motosiklet, anayolda kafa kafaya çarpıştı. Yoldan geçen sürücülerin kazayı görmesi üzerine bölgeye ambulans sevk edildi.
kaynak:milliyet
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