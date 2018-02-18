MOTOSİKLETLE GENÇLERİN ARASINA DALDI! FECİ KAZA KAMERAYA YANSIDI
Brezilya'da kontrolünü kaybeden motosikletli, ara sokakta sohbet eden 3 gencin arasına daldı. Güvenlik kameralarına yansıyan feci kazada 2 kişi ağır biçimde yaralandı.
Brezilya'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan motosiklet, 3 kişinin arasına daldı. Olay yerinde bulunan gençlerden ikisi yere düşerken, diğeri motosikletin altında kaldı.
2 KİŞİ AĞIR YARALI
Feci kazada motosikletin ezdiği 2 kişi ağır, sürücü ve diğer genç ise hafif şekilde yaralandı. Dehşet anlarıysa güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: haberinburada
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