Brezilya'da kontrolünü kaybeden motosikletli, ara sokakta sohbet eden 3 gencin arasına daldı. Güvenlik kameralarına yansıyan feci kazada 2 kişi ağır biçimde yaralandı.

Brezilya'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan motosiklet, 3 kişinin arasına daldı. Olay yerinde bulunan gençlerden ikisi yere düşerken, diğeri motosikletin altında kaldı.

2 KİŞİ AĞIR YARALI

Feci kazada motosikletin ezdiği 2 kişi ağır, sürücü ve diğer genç ise hafif şekilde yaralandı. Dehşet anlarıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: haberinburada