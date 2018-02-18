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Motosikletle gençlerin arasına daldı! Feci kaza kameraya yansıdı

MOTOSİKLETLE GENÇLERİN ARASINA DALDI! FECİ KAZA KAMERAYA YANSIDI

Brezilya'da kontrolünü kaybeden motosikletli, ara sokakta sohbet eden 3 gencin arasına daldı. Güvenlik kameralarına yansıyan feci kazada 2 kişi ağır biçimde yaralandı.

Tarih : 18 Şubat 2018, 20:00
Puan Ver : Motosikletle Gençlerin Arasına Daldı! Feci Kaza Kameraya Yansıdı(8/10)4

Brezilya'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan motosiklet, 3 kişinin arasına daldı. Olay yerinde bulunan gençlerden ikisi yere düşerken, diğeri motosikletin altında kaldı.

2 KİŞİ AĞIR YARALI

Feci kazada motosikletin ezdiği 2 kişi ağır, sürücü ve diğer genç ise hafif şekilde yaralandı. Dehşet anlarıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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