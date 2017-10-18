MOTOSİKLETLE ACİL SERVİSE GİRDİ, HATAY VE ADANA BELEDİYELERİ SOSYAL MEDYADA ATIŞTI
Hatay Belediyesi ve Adana Belediyesi acil servise motsikletle giren amca üzerinden sosyal medyada atıştı. Adana "Suya ne katıyorsunuz?" diye sordu, Hatay'dan "Sizin kadar çılgınız." cevabı geldi.
Hatay'da hastanenin acil servisine motosikletiyle giren vatandaş, hastane görevlileri tarafından dışarı çıkartıldı. Olay, Hatay ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya sayfalarında mizah konusu oldu.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Hatay Antakya'da bir hastanenin acil servisine motosikletiyle giren vatandaş, sosyal medyada mizah konusu oldu. Hastane görevlilerince motosikletini dışarı çıkarması konusunda uyarılan vatandaş, diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülenerek sosyal medyaya servis edildi."EN AZ ADANA İNSANI KADAR ÇILGINIZ"
Görüntülerin yayılmasının ardından Adana Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter sayfasında Hatay Büyükşehir Belediyesi etiketlenerek, "Hatay'da bir amcamız yoğun bakıma motosiklet ile girmiş. Suyunuza ne karıştırıyorsunuz sayın belediye?" paylaşımı yapıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter sayfasında ise, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne "En az Adana insanı kadar çılgınız" cevabı geldi.
Her iki belediyenin karşılıklı mizah paylaşımları, sosyal medya kullanıcıları tarafından defalarca paylaşıldı.
Kaynak: haberinburada
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