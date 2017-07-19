MOTOSİKLETİYLE AŞIRI HIZ YAPAN GENÇ OTOMOBİLLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞARAK CAN VERDİ
Rusya'da gerçekleşen korkunç kazada,otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletli genç havada taklalar attı. Motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, o dehşet anları kameraya yansıdı.
Rusya'da otomobille çarpışıp havada taklalar atan motosikletli feci şekilde can verdi. Olay anında kayıtta olan başka aracın kamerası korkunç kazası gözler önüne serdi.
AŞIRI HIZ YAPTI
Korkunç kaza Rusya'da gerçekleşti. Hız yapan motosikletli, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.
OTOMOBİLDEKİLER YARALANDI
Motosikletli o kadar hızlıydı ki çarpışmanın şiddetiyle aracıyla havada taklalar atıp yere çakıldı. Sürücü hayatını kaybederken, otomobildekiler ise yaralandı.
Kaynak: haberinburada
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