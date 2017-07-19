Rusya'da otomobille çarpışıp havada taklalar atan motosikletli feci şekilde can verdi. Olay anında kayıtta olan başka aracın kamerası korkunç kazası gözler önüne serdi.

AŞIRI HIZ YAPTI

Korkunç kaza Rusya'da gerçekleşti. Hız yapan motosikletli, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

OTOMOBİLDEKİLER YARALANDI

Motosikletli o kadar hızlıydı ki çarpışmanın şiddetiyle aracıyla havada taklalar atıp yere çakıldı. Sürücü hayatını kaybederken, otomobildekiler ise yaralandı.

Kaynak: haberinburada