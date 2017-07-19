İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

Motosikletini Sırtüstü Tek Elle Kullanan Genç Kendisini Çekenlere Poz Verdi

MOTOSİKLETİNİ SIRTÜSTÜ TEK ELLE KULLANAN GENÇ KENDİSİNİ ÇEKENLERE POZ VERDİ

Afyonkarahisar'da, gencin motosikletini koltuğa sırtüstü yatarak tek elle kullanması, başka otomobil sürücüsü tarafından görüntülenirken, çılgın genç poz vermeyi de unutmadı.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 14:20
Puan Ver : Motosikletini Sırtüstü Tek Elle Kullanan Genç Kendisini Çekenlere Poz Verdi(9/10)5

Olay, Güvenevler Mahallesi, Asiye Sultan Bulvarında meydana geldi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz'ün "yurdum insanı" başlığı ile sosyal medyaya yüklediği yaklaşık 10 saniyelik videoyu görenler gözlerine inanamadı. Motosikleti yatarak kullanan gencin kendisini görüntülendiğini fark etmesinin ardından gülerken poz vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

SIRTÜSTÜ YATTI

Cep telefonu ile seyir halinde ilerleyen trafikte çekilen görüntüde, bir genç kodluğuna sırtüstü uzandığı ve sol elini başının altına aldığı motosikleti sağ eli ile kullanırken görülüyor.

ELİYLE TAMAM İŞARETİ YAPIYOR

Daha ilginç olan ise gencin görüntülendiğini fark ettiğinde kendisini çeken kişiye sol elinin baş parmağı kaldırarak "tamam" işareti yapıp gülümsemesi.

SÜREKLİ GÜLÜMSÜYOR

Video boyunca yatarak motosiklet kullanan gencin hem kendi hem de başkalarının hayatını riske attığından adeta habersiz bir şekilde sürekli gülümsemesi ile ise dikkatlerden kaçmıyor.

Öte yandan, yatarak kullandığı motosiklette plaka olmadığı da gözleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Motosikletini  Sırtüstü  Tek  Elle  Kullanan  Genç  Kendisini  Çekenlere  Poz  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER