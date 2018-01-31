Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu ile önceki akşam Nişantaşı'ndaydı. Eski model bir motosiklete binen çiftin kask takmadığı dikkat çekti.

"KASK YOK BABA GÖRMÜYOR MUSUN?"

Flaşların patlamasıyla ne yapacağını şaşıran Gizem Hatipoğlu, eşinin arkasına saklanarak görüntü vermek istemedi. Hakan Hatipoğlu ise muhabirlere "Kask yok baba görmüyor musun, niye çekiyorsun?" diye sitem etti.

"ONUNLA AYNI TAKIMDA OLMAK GÜZEL"

Öte yandan 3. defa Survivor'a katılacak olan Hakan Hatipoğlu, Turabi ile olan gerginlikleri hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: "Turabi ile aramda bir şey yok çünkü görüşmüşlüğümüz yok. Sadece Kıbrıs'ta finalden sonra tebrik etmiştim onu. Onunla aynı takımda olmak benim için güzel bir şey değil. Benim isteğim onun gibi 2 kere şampiyon olmuş birine karşı yarışmak."

Kaynak: haberinburada