MOTOSİKLETE KASKSIZ BİNEN HAKAN HATİPOĞLU VE EŞİ, GÖRÜNTÜLENİNCE PANİKLEDİ
Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Hakan Hatipoğlu ve eşi Gizem Hatipoğlu, kask takmadan bindikleri motosikletin üzerinde görüntülenince büyük panik yaşadı.
Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu ile önceki akşam Nişantaşı'ndaydı. Eski model bir motosiklete binen çiftin kask takmadığı dikkat çekti.
"KASK YOK BABA GÖRMÜYOR MUSUN?"
Flaşların patlamasıyla ne yapacağını şaşıran Gizem Hatipoğlu, eşinin arkasına saklanarak görüntü vermek istemedi. Hakan Hatipoğlu ise muhabirlere "Kask yok baba görmüyor musun, niye çekiyorsun?" diye sitem etti.
"ONUNLA AYNI TAKIMDA OLMAK GÜZEL"
Öte yandan 3. defa Survivor'a katılacak olan Hakan Hatipoğlu, Turabi ile olan gerginlikleri hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: "Turabi ile aramda bir şey yok çünkü görüşmüşlüğümüz yok. Sadece Kıbrıs'ta finalden sonra tebrik etmiştim onu. Onunla aynı takımda olmak benim için güzel bir şey değil. Benim isteğim onun gibi 2 kere şampiyon olmuş birine karşı yarışmak."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar