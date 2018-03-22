Kilis'te, bir kişi motosikletin arkasına bağladığı köpeği yüzlerce metre koşturması nedeniyle köpek metrelerce yerlerde sürüklendi.

KÖPEĞİ METRELERCE SÜRÜKLEDİ

Edinilen bilgiye göre, çengel semtinde vicdansız bir sürücü köpeği motosikletin arkasına bağlayarak kilometrelerce koşturdu. Daha sonra koşacak hali kalmayan köpek metrelerde yerde sürüklenmesi kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: haberinburada