Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

motosiklet satışlarında yüzde 10 artış beklentisi

MOTOSİKLET SATIŞLARINDA YÜZDE 10 ARTIŞ BEKLENTİSİ

Motosikletin güvenli bir araç olduğunu anlatabilmek için Emniyet Genel Müdürlüğü ile ortak çalışma yürüttüklerine değinen Kılıçer, "Trafik kurallarının iki tekerlekli araçlara avantaj sağlayacak şekilde düzenlenmesi, karayollarındaki önceliğin motosiklet...

Tarih : 08 Haziran 2017, 17:37
Puan Ver : Motosiklet Satışlarında Yüzde 10 Artış Beklentisi(9/10)11


Motosikletin güvenli bir araç olduğunu anlatabilmek için Emniyet Genel Müdürlüğü ile ortak çalışma yürüttüklerine değinen Kılıçer, "Trafik kurallarının iki tekerlekli araçlara avantaj sağlayacak şekilde düzenlenmesi, karayollarındaki önceliğin motosiklet kullanımına verilmesi, bütün sürücülerin trafikte motosikleti fark edecek şekilde eğitim alması ve motosiklet kullanıcılarının bu bilinçle trafiğe katılması konularında çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.



Kılıçer, Türkiye'de motosiklet pazarının geçen yıl 2015'e göre yüzde 13 küçüldüğünü ve 143 bin 678 motosikletin trafiğe tescilinin yapıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:



"Geçen yıl tescili yapılan motosikletlerden 20 bin 112'si İstanbul'da trafiğe girdi. Ankara'da bu rakam sadece 2 bin 747. Son iki yılda motosiklet alımının azalmasındaki en önemli nedenlerden biri, zorunlu trafik sigortası ücretleriydi. Hazine ile yaptığımız çalışmalar sonucu nisanda uygulanmaya başlanan tavan fiyat uygulamasıyla sektörün önündeki büyük bir engel aşıldı. Trafik sigortası ücretlerinin düşmesiyle bu yıl satışların yüzde 10'dan fazla artmasını ve 155 bin civarında olmasını bekliyoruz. Ayrıca sektördeki denetimle kayıt dışının önlenmesinin pazarda yüzde 5 artış sağlayacağını düşünüyoruz."



İkinci el araçların motosiklet bayilerinden alınması halinde ödenen yüzde 18 KDV'nin maliyeti gereksiz artırdığına işaret eden Kılıçer, bu oranın yüzde 1'e düşürülmesi için Maliye Bakanlığına müracaatta bulunduklarını söyledi. Kılıçer, "Bakanlık, talebimizin mevzuat çalışmalarında değerlendirilmek üzere not edildiğini bildirdi." diye konuştu.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Motosiklet  Satışlarında  Yüzde  10  Artış  Beklentisi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER