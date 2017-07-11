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Motosiklet hırsızı güvenlik kamerasında! Polis her yerde onu arıyor

MOTOSİKLET HIRSIZI GÜVENLİK KAMERASINDA! POLİS HER YERDE ONU ARIYOR

Bursa'da sahibi tarafından park edilen 5 bin lira değerindeki motosikletin, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalınması saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 22:40
Puan Ver : Motosiklet Hırsızı Güvenlik Kamerasında! Polis Her Yerde Onu Arıyor(10/10)6

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde otomobil yedek parça işyeri bulunan Cevdet Demirhan, Kemerçeşme Mahallesi İstanbul Caddesi üzerine 16 RE 396 plakalı motosikletini park etti.

HIRSIZ ÇEVREYİ KONTROL ETTİKTEN SONRA MOTOSİKLETİ ALIP KAÇTI

Üzerinde pembe tişört bulunan ve gözlük takan kimliği belirsiz bir kişi motosikletin etrafında gezdikten sonra çevreyi kontrol edip bindiği motosikleti çalıştırarak olay yerinden uzaklaştı.

POLİS, GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIYAN HIRSIZI ARIYOR

Motosikletinin çalındığını anlayan Cevden Demirhan'ın şikayeti üzerine polis güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızın kimliğini araştırıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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