MOTOSİKLET FARINI BOMBA SANAN VATANDAŞ POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ
Vatandaşlar bir motosikletten el bombası atıldığı yönünde polise ihbarda bulundu
Kasımpaşa'da el bombası sanılan cisim motosiklet sinyali çıktı. Polisi alarma geçiren olay Saat 03.30 sıralarında Kasımpaşa Orduevi'ne 100 metre mesafedeki Çivici Sokak'ta yaşandı. Vatandaşlar bir motosikletten el bombası atıldığı yönünde polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri el bombasına benzeyen cisim etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.
SİNYAL LAMBASI ÇIKTI
Olay yerine gelen bomba uzmanı özel kıyafetini giyerek el bombasına benzeyen cismi inceledi. Yapılan incelemede el bombasına benzeyen cismin motosiklet sinyal lambası olduğu anlaşıldı. Merakla olayı izleyen çevredeki vatandaşlar da derin bir nefes aldı.
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