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motorola'nın yeni telefonları görüldü

MOTOROLA'NIN YENİ TELEFONLARI GÖRÜLDÜ

Motorola'nın çok yakında satışa sunacağı Moto C ve Moto C Plus bir kez daha görüldü. Sertifika alırken görülen telefonların özellikleri belli oldu.

Tarih : 26 Nisan 2017, 09:39
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Motorola'nın çok yakında satışa sunacağı Moto C ve Moto C Plus bir kez daha görüldü. Sertifika alırken görülen telefonların özellikleri belli oldu.



Lenovo çatısı altında yer alan Motorola, önümüzdeki aylarda birçok yeni telefon satışa çıkaracak. Moto C, Moto C Plus, Moto E4, Moto E4 Plus ve Moto Z2 Force bu telefonların başında geliyor. Hatırlayacağınız gibi bu telefonlardan Moto C ve Moto C Plus, birkaç gün önce sızdırılan görüntülerle ilk kez görüldü. Çok yakında resmen tanıtılması beklenen telefonlar bu kez de Rusya'da sertifika alırken ortaya çıktı.



Moto C ve Moto C Plus, Rusya'nın ithalat kuruluşu EAC'ın internet sitesinde XT1750 ve XT1754 model numaralarıyla görüldü. Bu da her iki telefonun da çok yakında Rusya'da satışa çıkacağını gösteriyor. Giriş seviyesi akıllı telefonlar olan Moto C ve Moto C Plus'ın Moto E serisinden bile daha ucuz olacağı söyleniyor.



Moto C'nin teknik özellikleri arasında MediaTek MT6737m 64-bit işlemci, 1 GB RAM, 16 GB depolama alanı, 5 inç ekran, 2300 mAh batarya, 5 megapiksel arka kamera ve 2 megapiksel selfie kamerası yer alıyor.



Moto C Plus ise MediaTek MT6737m 64-bit işlemci, 1 veya 2 GB RAM, 16 GB depolama alanı, 5 inçten daha büyük bir ekran, 4000 mAh batarya, 8 megapiksel arka kamera ve 2 megapiksel selfie kamerasıyla gelecek.



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