Motorola bugüne kadar çıkardığı en ucuz akıllı telefonları çok yakında satışa sunacak. Moto C ve C Plus daha önce akıllı telefon kullanmamış kişilere yönelik olarak hazırlanmış.



Motorola şu aralar birçok yeni akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir yandan Moto E4 ve E3 Plus için hazırlık yapan şirket, bir yandan da Moto Z'yi takip edecek yeni amiral gemisi üzerinde çalışıyor. Ancak yeni gelen haberlere göre Motorola'nın hazırladığı tek akıllı telefonlar bunlar değil. Şirket ayrıca Moto C ve Moto C Plus adını taşıyan iki yeni telefon daha satışa sunacak.



Motorola'nın en ucuz akıllı telefonları



Giriş seviyesi telefonlar olan Moto C ve Moto C Plus, Motorola'nın bugüne kadar satışa çıkardığı en ucuz akıllı telefonlar olacak. Motorola bu ucuz telefonları ile ilk kez akıllı telefon kullanacak kişileri çekmeyi amaçlıyor. Normalde Plus ibaresi daha büyük boyutlu bir modele işaret eder. Ancak Motorola bu ifadeyi farklı bir durum için kullanmış. Plus modelinin standart modelde farkı büyüklüğü değil teknik özelliklerinin biraz daha iyi olması.



Her iki model de 5 inç ekrana sahip. Moto C'de 32 bit sekiz çekirdekli MediaTek işlemci, Plus modelinde ise 64-bit işlemci olacak. RAM olarak ise standart modelde 1 GB, Plus modelinde ise 2GB RAM olacak. Standart modelin depolama alanı 8GB, Plus modelinin ise 16GB. Her iki modelde de microSD hafıza kartı desteği bulunuyor.



