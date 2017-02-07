

Şubat'ta başlayacakMWC 2017yaklaşırken, ortak beklenti Samsung, LG, Blackberry gibi büyük firmaların akıllı telefonlarını tanıtmaları yönünde. Bazı firmalar, tanıtacakları cihazları hakkında bilgi vermişti. Eğer Motorola'dan da böyle bir hamle bekliyorsanız, beklediğiniz bu hamle gelebilir.



Ekran görüntüsünden görebileceğiniz gibi Motorola'nın Almanya web sitesine bir sayaç koyuldu. Bu haberi yazdığımız 4 Şubat'taki tarihe göre sayaçta 22 gün kaldı. Bu tarih de firmanın 26 Şubat‘ta yeni cihazı ya da cihazlarını tanıtacağını işaret ediyor.



Söylentilere göre tanıtılacak cihaz, geçtiğimiz yıl çıkan Moto G4‘ün halefiG5 ve G5 Plusolabilir. Benchmark testleri görülen Moto Z(2017) de tanıtılması yönünde beklentiler olan bir diğer cihaz.



Nedir bu ahtapot?



Ayrıca ekran görüntüsüne dikkatli baktıysanız firmanın logosunun içine koyulmuş bir altın ahtapot göreceksiniz. Şüphesiz ki bu ahtapot bir şeyi ifade ediyor ancak okta çekirdekli bir telefona mı, yoksa su direncine mi işaret ediliyor bekleyip göreceğiz.



Akıllı telefonda Lenovo gücü



Bilindiği gibi Nexusmodel telefon da üreten Motorola, 2011 yılında Googletarafından 10 binin üzerinde patenti ile birlikte 12,5 milyar dolara satın alınmıştı. 2014 yılında ise Lenovo, Motorola'yı yaklaşık 3 milyar dolara satın almış ve şirketin akıllı telefon pazarındaki ivmesini arttırmayı hedeflemişti.



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