Motorola Moto Z2 ve Moto Z2 Force ne zaman tanıtılacak? Bugün gönderilen davetiyeler ile birlikte telefonların ne zaman tanıtılacağı belli oldu.



Bildiğiniz gibi Motorola bu yıl birçok yeni telefon çıkaracak. Bu telefonlardan bazıları da şirketin üst segment telefon serisi Moto Z'nin yeni üyeleri olacak. Moto Z2 Play'den sonra Moto Z2 ve Moto Z2 Force'un da yakında satışa çıkması bekleniyor. Şirketin bugün gönderdiği yeni davetiyeler bu telefonların ne zaman resmen tanıtılacağını ortaya çıkardı.



Motorola geri döndü sloganı ile gelen bu davetiyelere bakılırsa Motorola Moto Z2 ve Moto Z2 Force 27 Haziran'da düzenlenecek etkinlikle resmen tanıtılacak. Moto Z2, son dönemde çıkan birçok amiral gemisi gibi Qualcomm'un Snapdragon 835 işlemcisini kullanacak. 4 GB RAM'e sahip olacak telefon, Android 7.1.1 Nougat işletim sistemiyle satışa çıkacak. Çift kamera teknoloji kullanacak telefonun ön yüzünden bir de parmak izi sensörü yer alacak.