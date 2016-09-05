

Birkaç hafta içerisinde dünya çapında satışa sunulması beklenen Motorola'nın son kozu Moto Z Play, ailesinin en mütevazi üyesi olacak.







Moto Z ve Moto Z Force modellerinin Amerika, pek çok Asya ülkesi ve Avrupa'da (söz konusu modeller Eylül ortasında, ülkemizde de raflardaki yerini alacak) satışa sunulmasının üstünden bir ay bile geçmedi. Ancak Motorola'nın çoğunluk hissesini elinde bulunduran Lenovo, yeni bir hamleyle ve bahsi geçen modellerin rüzgarını arkasına alarak, yeni bir cihaz tanıtmaya hazırlanıyor.



Moto Z Play, Amerika pazarında 8 Eylül 2016'da tanıtılacak ve Eylül ortasına gelmeden, pek çok satış noktasında yerini alacak. Z Play, ailenin en hesaplı modeli olarak konumlandırılacak. Ancak bu, onun kayda değer donanım becerilerine sahip olacağı gerçeğini değiştirmiyor.



Amerika'da 400 dolarlık etiketle satışa sunulması beklenen akıllı bomba; 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 işlemci ve 3 GB RAM ikilisi ile en zorlu uygulamaları çalıştırırken bile zorluk çekmeyecek. Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi ile taçlandırılan Z Play, 5.2 inçlik 1080p destekli HD ekrana sahip olacak.



Batarya kapasitesi ise üzerine farklı bir paragraf açacak kadar çarpıcı: 3,510mAh'lık batarya, uzun süreli kullanım desteğiyle hayranlık uyandırabilir. Cihazda hızlı şarj özelliğinin olduğunu da belirtelim.



Moto Z Play'in Ekim ayında, ülkemize konuk olacağını öngörüyoruz. Cihazın, orta-üst sınıftaki dengeleri temelden sarsacağına da kesin gözle bakıyoruz.



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