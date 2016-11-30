Lenovo tüm dünyada büyük ses getiren Motorola Moto Z modelini ve devrim niteliğindeki modlarını tanıttı.



Lenovo tüm dünyada büyük ses getiren Motorola Moto Z modelini ve devrim niteliğindeki modlarını tanıttı.



Motorola Moto Z , 5.2 mm incelik ve ultra hafif 5.5 inç Quad HD AMOLED ekranıyla dünyanın en ince benzersiz akıllı telefonu. Qualcomm Snapdragon 820 işlemci, 4 GB RAM ve 32 GB veya 64 GB dahili hafıza seçenekleri sayesinde aynı zamanda son derece güçlü bir ürün. microSD ekleyerek fotoğraflarınız, videolarınız ve uygulamalarınız için 2 TB'ye kadar hafıza elde etmeniz mümkün.



Moto Z, her ışık altında mükemmel ve canlı fotoğraflar çekmenize yarayacak optik imaj sabitleme ve otomatik odaklanma özelliklerine sahip 13MP yüksek çözünürlüklü kamera ile geliyor. 5MP ön kamerasında yer alan geniş açılı lens, tüm arkadaşlarınızın fotoğrafınızda yer alabilmesi için ideal bir özellik. Ön yüzde yer alan ekstra flaşıyla grubunuzdaki herkes loş ışıkta bile mükemmel görünecek. Su sıçramalarına dayanıklı kaplamasıyla yağmur ve dökülen sıvılar size engel olmayacak. Parmak izi okuyucusu sayesinde telefonunuzu tek dokunuşla açabileceksiniz.



30 saate kadar pil ömrüyle şarj etmeye gerek duymadan telefonunuzu tüm gün ve gece kullanabileceksiniz. Üstelik TurboPower özelliği sayesinde sadece 15 dakikada 8 saate kadar pil ömrü elde edebilirsiniz. Güçlü parmak izi okuyucusu sayesinde güvenliğinizi korurken, sıvı sıçramalarına dayanıklı kaplamasıyla telefonunuzu rahatça kullanabileceksiniz.



Moto Z Play: Mükemmel pil ömrü, sınırsız seçenek



Alüminyum çerçevesi, ince ve hafif tasarımı ile Moto Z Play 50 saatlik pil ömrü ile Moto ailesinin bataryası en uzun süre dayanan üyesi. TurboPower özelliği sayesinde 15 dakikalık şarj ile 9 saat pil ömrü sunan Moto Z Play, 16 MP kamerası ve lazer fokusu ile de dikkatleri üzerine çekiyor.











Moto Mod'ları – Siz hangisini seçeceksiniz?



Yeni Moto Mod'ları sayesinde şimdi Moto Z cihazınızı ihtiyaçlarınıza göre yeniden tasarlayabileceksiniz. 80 desibele kadar ses verebilen 2 adet 3W'luk hoparlörden oluşan JBL SoundBoost Hoparlör modu ile yüksek ses ve kalitede stereo müzik dinleyebilirsiniz. Kendi bataryası sayesinde 10 saate kadar kesintisiz müzik sağlayan bu mod ile telefonunuz partinin odağında olacak.



Ailenize en yeni seyahat fotoğraflarınızı göstermek veya arkadaşlarınızla film mi izlemek istiyorsunuz? Insta-Share Projektörmodu ile telefonunuzu 70 inç'lik sinema ekranına çevirin, patlamış mısırınızı alın ve sinemanın keyfinizi çıkarın. Üstelik kendine ait bataryası sayesinde keyfiniz 1 saat uzatın.











Daha çok enerjiye mi ihtiyacınız var? 2200 mAh'lik bataryasıyla Incipio offGRID Ek Batarya sayesinde akıllı telefonunuza 22 saate kadar pil ömrü ekleyin.



Hasselblad True Zoomise tüm dünyada fotoğraf meraklılarının akıllarını başından alan Moto Mod'u olarak karşımıza çıkıyor. 10x optik zoom ve Xenon flaşı ile mükemmel fotoğraflara imza atacak, bunları tek tık'la istediğiniz mecrada paylaşabileceksiniz. Üstelik ücretsiz olarak size sunulacak Hasselblad Phocus yazılımıyla fotoğraflarınızı yeniden düzenleyip yüksek kaliteli sonuçlar elde edebileceksiniz.



Moto Z'ye zincir mağazalarda KDV dahil 2.499 TL'ye sahip olabilirsiniz. Motorola Moto Z aynı anda Turkcell ve Vodafone mağazalarında farklı temlik fiyatlarıyla da satışa girecek. Sadece zincir mağazalarda satışa sunulacak olan Moto Z Play de 1.999 TL'den satışa sunulacak.



Moto Mod'lar bundan sonra çıkacak tüm Moto ürünlerinde kullanılabilecek. Moto Mod'lar perakende mağazalarında şu fiyatlarla satılacak: Insta-Share Projektör899 TL, Hasselblad True Zoom799 TL, JBL SoundBoost Hoparlör 399 TL, Incipio offGRID Ek Batarya 299 TL, Aksesuar Kapaklar49 TL.



Her üç kişiden ikisi Turkcell 4.5G 'ye geçti