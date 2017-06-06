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motorola moto c satışa sunuldu

MOTOROLA MOTO C SATIŞA SUNULDU

Motorola birkaç hafta önce resmen tanıttığı yeni giriş seviyesi akıllı telefonu Motorola Moto C'yi satışa sundu. Telefon ilk olarak Hindistan'da satışa çıktı.

Tarih : 06 Haziran 2017, 09:40
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Motorola birkaç hafta önce resmen tanıttığı yeni giriş seviyesi akıllı telefonu Motorola Moto C'yi satışa sundu. Telefon ilk olarak Hindistan'da satışa çıktı.



Bu yıl birçok yeni telefon satışa çıkarmayı planlayan Motorola, Moto Z serisinden sonra Moto C serisinin de yeni üyelerini satışa çıkarmaya başladı. Birkaç hafta önce resmen tanıtılan Motorola Moto C, dün Hindistan'da satışa sunuldu. İlk olarak Hindistan'da çıkan telefonun zamanla diğer pazarlara da gelmesi bekleniyor.



Moto C, Motorola'nın yeni giriş seviyesi akıllı telefonu. Telefon Hindistan'da sadece 95 dolara satışa çıktı. Teknik özelliklere gelecek olursak Moto C; MediaTek MT6737M işlemci, 5-inç FWVGA (854×480) ekran, 1 GB RAM, tercihe göre 8 veya 16 GB depolama alanı, 2350 mAh batarya, 5 megapiksel arka kamera ve 2 megapiksel selfie kamerasıyla geliyor. Telefonun işletim sistemi ise Android 7.0 Nougat olacak.



 



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