

2016 Motorlu Taşıtlar Vergisi sorgulama ve hesaplama ekranı (MTV)



Milyonlarca sürücü bu sorunun yanıtını arıyor? MTV son ödeme tarihi ne zaman? 2016 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar ödenecek? İşte MTV vergisi sorgulama ve hesaplama ekranı







21 Haziran salı günü itibariyle Motorlu Taşıtlar için vergi ödeme tarihleri belirlendi. 2016 yılında MTV sorgulama ve hesaplama işlemleri nasıl yapılır. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri hangi bankalara yapılır. MTV ödemesi için son tarih nedir? İşte Motorlu taşıtlar vergisiyle ilgili tüm bilgiler







MTV TAŞIT SORGULAMA VE KREDİ KARTI İLE ÖDEME







MTV ÖDEMELERİ SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?







Motorlu Taşıt Vergisi ilk taksit ödemeleri ocak ayında yapıldı. Tarih şubat ayına kadar uzatılmıştı. İkinci taksit ödemeleri ise Temmuz ayında başlayacak. Eğer yine uzatma kararı alınmazsa son ödeme tarihi ise temmuz sonu olarak belirlendi.







MTV ÖDEMESİ İÇİN ANLAŞMALI BANKALAR HANGİLERİ?







Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Akbank, Aktif Yatırım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Alternatifbank, Anadolubank, Asya Katılım Bankası, Citibank, Denizbank, burgan bank, fibabanka, Finansbank, HSBC, ING, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Odea Bank, Şekerbank, Ziraat Bankası, Tekstilbank, Turkishbank, Turkland Bank, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Garanti Bankası, Halk Bankası, Türkiye İş Bankası, Vakıflar Bankası ile Yapı ve Kredi Bankası'na vergi tahsil yetkisi verildi.







Ayrıca vatandaşlar Akbank, Asya Katılım Bankası, Denizbank, Finansbank, HSBC, Ziraat Bankası, TEB, Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası ile Yapı ve Kredi Bankası'nın internet şubesi üzerinden de MTV ödemelerini kredi kartlarıyla gerçekleştirebilecek.







MTV NEDİR







Araç sahipleri bir yılda iki kez olmak üzere Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri gerekiyor. Kara taşıtlarının dışında uçak, helikopter ve motorlu deniz taşıtları da bu vergiye tabi olan araçlar arasında yer alıyor. Motorlu taşıtlar vergisi her yıl zorunlu olarak ödenmek zorunda. Motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir.







MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NASIL HESAPLANIR







Bir çok vatandaş MTV olarak kaç TL ücret ödeyeceğini merak ediyor. Motorlu taşıtlar vergisi hesaplama işlemlerini buradan takip edin. En belirleyici husus aracın türü olmaktadır. Otomobil, motosiklet, minibüs, otobüs, kamyon, tır gibi araç tiplerine çeşitli oranlar uygulanır. Bu şekilde farklı tip araçlardan farklı miktarda vergi alınır. Bunun yanında otomail ve motosiklette, aracın yaşı ve silindir hacmine göre de ödenecek miktar değişmektedir. Otobüslerde ise yine aracın yaşı ile oturma kapasitesine bakılır. Kamyonlarda aracın yaşı ile taşıyabileceği zamami yüke de bakılır. Ödenecek olan MTV öncelikle, aracın cinsine göre kanunda belirtilen tarifelere göre belirlenmektedir. Örneğin aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre belirlenmiş olan kanunda belirli tarifeler bulunmaktadır. Vergi dairesine gidildiğinde, aracın yaşına ve silindir hacmine göre bu tarifelerde belirtilen oranlarda belirlenmiş olan vergi tutarı sistemde karşımıza çıkmaktadır. Kamyon ve kamyonet ile otobüslerde ise aracın yaşının yanında azami toplam ağırlığına da bakılmak suretiyle motorlu taşıtlar vergisi hesaplanmaktadır.







ARACIMIN YAŞINI NASIL HESAPLARIM







Aracınızın yaşını ilgili MTV ödemesinin ait olduğu yıldan, aracınızın modelini çıkartıp sonuca 1 ekleyerek bulabilirsiniz. Örneğin 2010 model bir aracınız varsa 2015 yılı MTV ödemesi için araç yaşını 6 (2015-2010+1=6) olarak seçmelisiniz.







MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİ NASIL ÖDERİM







Motorlu taşıtlar verginizi, aşağıdaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz bankalardan herhangi birine nakit olarak ya da Gelirler İdaresi Başkanlığı Internet Vergi Dairesini kullanarak kredi kartıyla ödeyebilirsiniz.